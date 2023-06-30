Ирак потребует экстрадиции сжегшего Коран в Швеции мигранта

Иракские власти готовят официальные документы для экстрадиции выходца из Ирака Салвана Момика, который сжег копию Корана в Стокгольме в рамках протестной акции. Если он будет выдан Ираку, то ему по суду грозит до трех лет лишения свободы, пишет ТАСС.

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Как пояснили в Высшем судебном совете Ирака, даже если преступление было совершено за пределами страны, «но имело влияние на ситуацию» в пределах ее границ, нарушителя могут отдать под суд. При этом действия мигранта были согласованы с властями Швеции.

В случае отказа Стокгольма от экстрадиции Момика Багдад имеет право предъявить иск «за нарушение Международной конвенции по действиям Интерпола и Устава ООН». Иракские власти убеждены, что выиграют такой процесс.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний Момика провел акцию с сожжением Корана. Произошедшее возмутило целый ряд мусульманских общин по всему миру, и особенно иракские власти. После этого жители Багдада напали на посольство Швеции: около сотни человек выломали ворота и зашли на территорию, требуя выслать посла Швеции из Ирака.