OceanGate продолжает продавать экскурсии к «Титанику» после трагедии с «Титаном»

Компания OceanGate, батискаф которой потерпел крушение во время экскурсии к «Титанику», продолжает продавать билеты на путешествие к обломкам корабля. Соответствующая информация есть на сайте организации.

Сейчас желающие могут купить туры на 2024 год. Цена поездки не изменилась и все еще остается запредельно высокой — 250 тысяч долларов за одно место.

Напомним, что в понедельник, 19 июня, OceanGate подтвердила исчезновение своего батискафа «Титан» с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». В подводном аппарате находились пять человек, в том числе основатель компании Стоктон Раш. Связь с ними пропала через 1 час 45 минут после погружения.