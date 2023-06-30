OceanGate продолжает продавать экскурсии к «Титанику» после трагедии с «Титаном»
Компания OceanGate, батискаф которой потерпел крушение во время экскурсии к «Титанику», продолжает продавать билеты на путешествие к обломкам корабля. Соответствующая информация есть на сайте организации.
Сейчас желающие могут купить туры на 2024 год. Цена поездки не изменилась и все еще остается запредельно высокой — 250 тысяч долларов за одно место.
Напомним, что в понедельник, 19 июня, OceanGate подтвердила исчезновение своего батискафа «Титан» с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». В подводном аппарате находились пять человек, в том числе основатель компании Стоктон Раш. Связь с ними пропала через 1 час 45 минут после погружения.
В четверг, 22 июня, в Атлантическом океане нашли обломки батискафа. Все пять человек на борту погибли в результате имплозии — направленного внутрь аппарата взрыва, произошедшего из-за огромного давления воды. Эксперты неоднократно критиковали OceanGate за устройство их батискафа, называя его ненадежной.