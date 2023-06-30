CBS: больницы США столкнулись с дефицитом лекарств от рака

Телеканал CBS рассказал, что американские больницы столкнулись с дефицитом некоторых лекарства от рака. Дефицит возник из-за проблем с цепочкой поставок по всему миру.

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Нехватка препаратов вызывает опасения врачей, что некоторые пациенты могут не получить необходимое лечение вовремя.

Речь идет о дефиците 14 жизненно важных химиотерапевтических препаратов, некоторые из них непатентованные, не приносят прибыли и не производятся в США.

После пандемии многие цепочки поставок все еще не восстановились, а усугубляет ситуацию то, что инспекторы Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США нашли проблемы на заводе в Индии, производящем значительную часть препаратов.

Онколог Керри Васински рассказала CBS, что теперь врачам приходится выбирать, кому из пациентов отдать приоритет и предоставить лекарства в первую очередь.

«Могут ли люди погибнуть из-за этой нехватки? Я думаю, все зависит от того, как долга она будет продолжаться», - заявила Васински.