CBS: больницы США столкнулись с дефицитом лекарств от рака
Телеканал CBS рассказал, что американские больницы столкнулись с дефицитом некоторых лекарства от рака. Дефицит возник из-за проблем с цепочкой поставок по всему миру.
Нехватка препаратов вызывает опасения врачей, что некоторые пациенты могут не получить необходимое лечение вовремя.
Речь идет о дефиците 14 жизненно важных химиотерапевтических препаратов, некоторые из них непатентованные, не приносят прибыли и не производятся в США.
После пандемии многие цепочки поставок все еще не восстановились, а усугубляет ситуацию то, что инспекторы Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США нашли проблемы на заводе в Индии, производящем значительную часть препаратов.
Онколог Керри Васински рассказала CBS, что теперь врачам приходится выбирать, кому из пациентов отдать приоритет и предоставить лекарства в первую очередь.
«Могут ли люди погибнуть из-за этой нехватки? Я думаю, все зависит от того, как долга она будет продолжаться», - заявила Васински.
В марте в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената США сообщили о растущей нехватке детских лекарств и антибиотиков в больницах страны. Члены комитета назвали это угрозой национальной безопасности. По их оценке, с 2021-го по 2022 год дефицит лекарств увеличился примерно на треть.