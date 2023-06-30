Санду раскритиковала власти Гагаузии за антиевропейские настроения

"В Гагаузии руководители, телевидение, все говорят что ЕС - это плохо, всякие вещи, которые только пугают людей. Никто не говорит, что в ЕС все идеально, проблемы есть везде, но есть вещи, которые помогают людям жить лучше. И есть другая часть мира, мы видим, что там происходит. Но мы демократичная страна, будет голосование, будут выборы, и будут люди решать какую Молдову нам нужно построить", - сказала она на Молодежном форуме Молдовы в Комрате, куда приехала вместе с послом США в республике Кентом Логсдоном.

После прихода к власти Санду отношения с Гагаузии у Кишинева обострились. В Комрате обвиняют центр нежелании соблюдать права автономии, выступают против запрета русского языка, российских СМИ, как и на остальной территории Молдавии, здесь начались протесты, участники которых требуют отставки правительства, обвиняя его в неспособности справиться с кризисом в стране. Визит Санду в автономию в прошлом году обернулся скандалом - депутаты Народного собрания потребовали от нее ехать в Москву договариваться о снижении цен на газ. Президент попыталась обвинить в экономических проблемах Москву и уехала, не пожелав встретиться с Влах, которая заявила, что может быть арестована, как экс-президент Игорь Додон и ряд других оппозиционеров. Очередной скандал разгорелся в апреле нынешнего года, когда власти Молдавии не пустили в Гагаузию главу Татарстана Рустама Минниханова, который прилетел для переговоров о расширении регионального сотрудничества.