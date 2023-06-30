В Киргизии заложили инновационный город в форме комуза — национального музыкального инструмента. Как сообщает пресс-служба президента страны Садыра Жапарова, проживать в нем смогут до 700 тысяч человек, а построить его планируют за 7-10 лет.

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Церемония закладки капсулы под строительство города будущего состоялась на берегу озера Иссык-Куль. Жапаров подчеркнул, что в будущем Асман станет экономическим и туристическим центром. На новый населенный пункт возложена задача стать финансовым хабом, который впоследствии будет локомотивом для экономики Киргизии.

Президент отметил, что на проект города и начало его постройки власти не потратили ни копейки — у строительства есть внешние инвесторы, которые заинтересованы в нем.