В Киргизии заложили инновационный город в форме комуза
В Киргизии заложили инновационный город в форме комуза — национального музыкального инструмента. Как сообщает пресс-служба президента страны Садыра Жапарова, проживать в нем смогут до 700 тысяч человек, а построить его планируют за 7-10 лет.
Церемония закладки капсулы под строительство города будущего состоялась на берегу озера Иссык-Куль. Жапаров подчеркнул, что в будущем Асман станет экономическим и туристическим центром. На новый населенный пункт возложена задача стать финансовым хабом, который впоследствии будет локомотивом для экономики Киргизии.
Президент отметил, что на проект города и начало его постройки власти не потратили ни копейки — у строительства есть внешние инвесторы, которые заинтересованы в нем.
Согласно концепции, в городе построят передовую образовательную систему, современные бизнес-центры и здания для финансовых учреждений. Также предусмотрено благоустройство парков, современной туристической и спортивной инфраструктуры. Само производство будет основано на высокотехнологичных разработках с использованием альтернативных источников энергии.