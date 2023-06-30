Грузия выполнила почти все рекомендации для статуса кандидата в члены ЕС

«Если говорить о том, насколько заслужила Грузия [получение статуса], Грузия достигла значительного прогресса. Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены», — сказал он, подчеркнув, что для достижения этого результата страна приложила максимум усилий.