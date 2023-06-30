В Латвии пожаловались на потерю турпотока из-за разрыва связей с Россией

Латвия потеряла 30% туристов из-за разрыва связей с Россией и вряд ли сможет это компенсировать. Об этом заявил глава Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш, чьи слова приводит Sputnik Ближнее зарубежье.

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По его словам, в республику чаще всего приезжают туристы из Литвы, Эстонии и Финляндии.

«Но все равно закрыть полностью славянский рынок, который мы потеряли, невозможно. Я не думаю, что это получится. Где-то 30% туристов раньше были из России и, конечно, полностью мы это не покроем», - констатировал Андрис Калниньш.

Гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин отметил в свою очередь, что отсутствие россиян — удар по местному бизнесу. При этом он заверил, что на политическом уровне Латвия поддерживает Украину, пишет РИА Новости.

«Турпоток из Европы заменить российский не смог. Неприятным сюрпризом стало опасение многих жителей Запада, что Прибалтика может быть небезопасной и даже следующей целью для российских войск, хотя от этого заблуждения туристы избавляются», - пояснил Корягин.

При этом, по его словам, туристический рынок страны начал принимать путешественников, в том числе и из государств Персидского залива, и адаптируется к новым реалиям.

После начала спецоперации России на Украине Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.