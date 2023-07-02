СМИ: США используют поддержку Украины для усиления присутствия в Европе

"Прикрываясь поддержкой Украины, Америка расширяет и укрепляет свое военное присутствие в Европе таким образом, что это грозит еще больше приблизить "Часы Судного дня" в мире к полуночи. Это чревато ускоряющимся вихрем действий и ответных мер, пока не покажется, что нет иного выхода, кроме продолжения конфликта", - пишет он.