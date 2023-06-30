Демонстрантам в Багдаде, которые в пятницу проведут массовую акцию протеста против недавнего сожжения в Стокгольме копии священной для мусульман книги - Корана, запрещено публично сжигать флаг Швеции и вторгаться на территорию посольства этой страны, расположенного в центральной части иракской столицы. Такие указания даны специальным комитетом по организации протестов, сформированным сторонниками одного из наиболее авторитетных иракских лидеров, шиитского имама Муктады ас-Садра.

"Не разрешается публично сжигать флаг Королевства Швеция, можно сжигать в качестве альтернативы только флаг ЛГБТ-сообщества", - говорится в инструкции комитета, которую привел новостной портал Baghdad Al-Yaum.

Манифестантам запрещено "штурмовать здание шведского посольства", а также "нести знамена отдельных политических партий, военизированных формирований или портреты конкретных деятелей". Организаторы протестов в столице призвали участников предстоящей акции к "полному сотрудничеству со службами безопасности".

Как ожидается, основная часть демонстрации пройдет у диппредставительства Швеции в Багдаде, манифестация начнется около 17:00 по местному времени (совпадает с московским) и должна завершиться перед вечерним намазом (молитвой). Однако уже с утра пятницы полиция принимает строжайшие меры безопасности в районе шведского посольства. По свидетельству очевидцев, несколько улиц, ведущих к посольствам других государств, перекрыты бетонными блоками, на соседней площади размещено около 200 сотрудников министерства внутренних дел. Предполагается, что манифестации протеста пройдут не только в столице, но и в других иракских городах, преимущественно в южных провинциях страны.

Атака на посольство в Багдаде

Минувшим днем имам ас-Садр выступил с резким осуждением сожжения копии Корана в шведской столице и призвал незамедлительно удалить посла Швеции из Ирака. Его сторонники устроили несанкционированный митинг у шведского посольства в Багдаде, в котором приняли участие несколько сотен человек. Участникам акции удалось сломать ворота, некоторые из них проникли на территорию, прилегающую к зданию дипмиссии. Протестующие, вслед за ас-Садром, требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама. По указанию комитета, акция завершилась достаточно организованно, ее участники колонной покинули район диппредставительства.

Позже посол Швеции была вызвана в МИД Ирака, где ей была вручена нота протеста. Иракские власти потребовали от Стокгольма выдачи иммигранта, иракца по национальности, который в Стокгольме сжег несколько страниц Корана, чтобы судить его на территории Ирака.