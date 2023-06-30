Венгрия выступит против плана ЕС выделить больше средств Украине

Венгрия выступает против плана Евросоюза выделить больше средств Украине и финансирования возросших расходов на обслуживание долга. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.

«Ясно одно: мы, венгры, не будем давать больше денег Украине, пока они не скажут, куда ушли предыдущие средства на сумму около 70 миллиардов евро», — подчеркнул он.

По словам политика, Будапешт считает совершенно смешной необходимость выделять больше денег на финансирование расходов по обслуживанию долга по кредиту, из которого Венгрия до сих пор не получила средств, на которые имеет право.