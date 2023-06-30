Элитный спецназ на улицах городов: что происходит во Франции

Во Франции третью ночь продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка. Только за 29 июня радикалы сожгли несколько десятков полицейских машин, были атакованы комиссариаты, здания административных органов и учебные заведения.

МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. Кроме того, на улицах некоторых городов замечен элитный армейский и полицейский спецназ с боевым оружием. Также сообщается о применении бронетехники и вертолетов.

Как сообщает ТАСС, число задержанных радикалов выросло до 421 человек. Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон проведет заседание кризисного штаба в связи волной уличного насилия, захлестнувшей страну.