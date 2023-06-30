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Элитный спецназ на улицах городов: что происходит во Франции

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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере 
© РИА Новости
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Горящее помещение в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере 
© РИА Новости
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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере 
© РИА Новости
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Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере 
© РИА Новости

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Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере 
© РИА Новости
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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере 
© РИА Новости
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Во французском Нантере продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка полицейским 
© EPA/TACC
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Во французском Нантере продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка полицейским 
© EPA/TACC
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Столкновения с полицией в пригороде Парижа  
© EPA/TACC

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Столкновения с полицией в пригороде Парижа  
© EPA/TACC
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Горящий автомобиль на одной из улиц Нантера 
© EPA/TACC

    Во Франции третью ночь продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка. Только за 29 июня радикалы сожгли несколько десятков полицейских машин, были атакованы комиссариаты, здания административных органов и учебные заведения.

    МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. Кроме того, на улицах некоторых городов замечен элитный армейский и полицейский спецназ с боевым оружием. Также сообщается о применении бронетехники и вертолетов.

    Как сообщает ТАСС, число задержанных радикалов выросло до 421 человек. Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон проведет заседание кризисного штаба в связи волной уличного насилия, захлестнувшей страну.

    Как сейчас выглядят улицы крупных городов Франции – в галерее «Рамблера».

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