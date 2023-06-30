Эксперт предрекла Молдавии катастрофические последствия выхода из СНГ

Молдавия полностью не выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку это приведет к катастрофическим последствиям для страны. Как сообщает URA.RU, об этом заявила заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина, комментируя выход республики из соглашения СНГ по ликвидации ЧС.

Напомним, что СНГ возникло в 1991 году как замена распавшемуся СССР. Содружество было необходимо для координации отношений между бывшими членами Советского Союза, в том числе в экономических, культурных и политических сферах. Полноправными членами организации являются Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Украина и Туркмения были ассоциативными членами, а Грузия покинула СНГ в 2008 году.

По словам Кузьминой, выход из СНГ для Молдавии будет схожим или с вариантом Грузии, или Украины. Тбилиси покинул содружество, но остался в 77 выгодных соглашениях. Киев по факту остается в содружестве, но постепенно отказывается от невыгодных для него соглашений, оставляя выгодные.

«Тут будет, скорее всего, также, тем более сейчас мало кто думает об экономической стороне дела, а скорее о геополитике. Если Молдавия выйдет из экономических соглашений СНГ, то население просто вымрет», — заявила она.

По словам Кузьминой, Молдавия участвует в ряде экономических соотношений, в том числе в сельском хозяйстве. Также действуют договоренности в сфере здравоохранения — во время пандемии республика закупила партию вакцины «Спутник V».