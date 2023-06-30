Макрон проведет заседание кризисного штаба по беспорядкам во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в пятницу заседание кризисного штаба в связи волной уличного насилия, захлестнувшей Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал BFM.

По сведениям телеканала, совещание "межведомственного кризисного штаба ожидается в пятницу в 13:00 (14:00 мск - прим. ТАСС)".

Как указывает BFM, в связи с планируемым заседанием кризисного штаба Макрону, который с четверга находится в Брюсселе на саммите ЕС, "возможно, придется сократить свое пребывание в бельгийской столице и вернуться во Францию до окончания саммита".