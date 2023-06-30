Пока вы спали: условие прекращения конфликта на Украине и подробности беспорядков во Франции

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Небензя призвал США остановить «вассалов» в Киеве

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Конфликт на Украине прекратится тогда, когда США отдадут приказ своим вассалам в Киеве, однако ясно, что у американцев сейчас «есть аппетит к его продолжению». Об этом

«Отсутствие таких сигналов и приказов говорит только об одном: у США нет потребности и желания прекращения конфликта, а есть аппетит к его продолжению и ожидание того, когда же России будет нанесено поражение (…). Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», - подчеркнул Небензя.

СМИ: число задержанных в ходе беспорядков во Франции возросло до 421

Во Франции на фоне беспорядков в ночь на 30 июня был задержан 421 человек, сообщает ТАСС.

Среди них 242 протестующих задержали в регионе Иль-де-Франс. Столкновения с полицией продолжаются. Ранее сообщалось о 328 задержанных.

Протесты вспыхнули после того, как сотрудник правоохранительных органов убил 17-летнего подростка, который управлял Mercedes. Это произошло 27 июня. Люди сжигают полицейские машины, комиссариаты, здания административных органов, крушат учебные заведения и магазины.

Лидеры 27 стран ЕС обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию

Лидеры 27 стран Европейского союза обсудили меры по дальнейшему усилению давления на Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогу первого дня саммита.

В документе сказано, давление оказывается с целью ослабления «способности вести агрессивную войну». Среди обсуждаемых мер – дальнейшее введение санкций и предотвращение обхода ограничительных мер.

Евросовет призывает законодателей как можно скорее завершить работу над предлагаемой директивой, касающейся уголовных преступлений и мер наказания за нарушение ограничительных мер Евросоюза.

Всемирный банк предоставил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Киеву займа на $1,5 млрд, сообщает ТАСС.

Гарантом выступит правительство Японии. Средства пойдут на предоставление помощи домохозяйствам, а также смягчат последствия специальной военной операции России. Займ является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2023 году.

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал более $37,5 млрд. Средства также пойдут на оказание помощи бедным, беженцам и перемещенным лицам.

В России начал действовать стандарт для отелей "все включено"

Стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено» начал действовать в России, сообщает ТАСС.

Гостиницы могут присоединиться к нему по своему желанию. Для этого нужно соблюсти требования о номерном фонде, питании, наличии элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса — бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток.

Так в отелях, работающих по системе «все включено», должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки российского производства. Система «ультра все включено», предполагает, что гости будут получать как минимум пять видов крепкого алкоголя как отечественного, так и импортного производства, и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя.