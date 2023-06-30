Си Цзиньпин призвал укреплять централизованное руководство в Китае

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять централизованное руководство и организационную работу в партии и стране в целом. Глава правящей партии и китайского государства, сообщает в пятницу газета "Жэньминь жибао", выступил на общенациональном совещании по организационной работе, проходившем в Пекине в среду и четверг.