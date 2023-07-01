На протестах во Франции задержали почти тысячу человек

Во время беспорядков во Франции было задержано 994 человека. Об этом сообщили в МВД Франции.

Ранее в пригороде Парижа, городе Нантер, 17-летний подросток был убит выстрелом после того, как он отказался подчиниться полицейским указаниям. Это послужило причиной массовых беспорядков. Во время столкновений с полицией во Франции протестующие использовали фейерверки. Несовершеннолетние являются основной группой активистов, выступающих в рамках протестных мероприятий, передает «Национальная служба новостей». Также сообщается, что протестующие окружили офицеров французской полиции и жестоко избили. Например, одного из полицейских ударили ножом, другому сломали челюсть, передает деловая газета «Взгляд».