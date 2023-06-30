Лидеры ЕС поддержали ключевые принципы мирной «формулы Зеленского»

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, в первый день саммита в Брюсселе сообщили, что намерены добиваться международной поддержки основных принципов и целей мирной формулы президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

При этом ранее в Евросоюзе говорили о полной и безоговорочной поддержке всей инициативы Киева. В документе по итогам встречи говорится, что ЕС и его государства-члены активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения максимальной международной поддержки главных принципов и целей украинской формулы мира. Также эта тема будет обсуждаться на предстоящем глобальном саммите мира.

Главы ЕС также допустили появление других мирных инициатив. По их словам, «любая мирная инициатива должна базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ». При этом в тексте нет традиционной фразы о том, что в Евросоюзе не поддержат инициативу, если она будет предполагать «замораживание» конфликта вокруг бывшей советской республики.