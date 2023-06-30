В Атлантическом океане возник тропический шторм "Беатрис"

В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм, он получил имя «Беатрис». Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (National Hurricane Center, NHC). Ожидается, что в ближайшее время шторм перерастет в ураган.

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По информации специалистов в настоящее время скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 18 метров в секунду. Сообщается, что шторм движется на запад со скоростью 19 километров в час. Он находится в 180 километрах от города Акапулько в Мексике.

Предполагается, что у побережья Мексики шторм превратится в ураган. Это может произойти уже в пятницу, 30 июня.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека погибли в результате действия торнадо, обрушившегося на город Перритон в американском штате Техас. Еще порядка ста человек пострадали.