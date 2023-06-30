Украинская армия является нацистской, сообщила в Twitter член Конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин.

Она также упрекнула лидера Украины Владимира Зеленского в отмене выборов в стране. Так парламентарий отреагировала на встречу Зеленского с членами международной рабочей группы, на которой обсуждались экологические последствия конфликта вокруг Украины.

Конгрессвумен назвала политика актером, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется «поджигателями войны из США», контролирует национальные СМИ.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявляла о намерении внести на рассмотрения Конгресса проект закона о вынесении импичмента американского лидеру Джо Байдену за «нарушение конституционных обязанностей».

Напомним, журналист из США Такер Карлсон обвинил лидера бывшей советской республики в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Киева в конфликте. В Госдепе Соединенных Штатов отказались критиковать Зеленского за решение отложить выборы.