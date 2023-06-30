Лидеры ЕС призвали активизировать «зерновую сделку»
Лидеры стран, входящих в Европейский союз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявили о беспокойстве в связи с «замедлением реализации» черноморской зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
Они призвали к ее реализации в полной мере.
Главы стран Евросоюза отметили, что ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на Москве.
Саммит ЕС проходит в Брюсселе 29-30 июня.
Черноморскую инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия, удобрений по Черному морю из трех портов. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в нуждающуюся в этом Африку.
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