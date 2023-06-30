Лидеры ЕС призвали активизировать «зерновую сделку»

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявили о беспокойстве в связи с «замедлением реализации» черноморской зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Они призвали к ее реализации в полной мере.

Главы стран Евросоюза отметили, что ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на Москве.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 29-30 июня.