ЕС готов «внести вклад» в обеспечение безопасности Украины

Лидеры Европейского союза выразили готовность совместно с международными партнерами внести вклад в формирование обязательств по обеспечению безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ по итогам обсуждения конфликта вокруг бывшей советской республики на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе.

Отмечается, что это поможет Киеву защищать себя в долгосрочной перспективе. Евросоюз готовы «быстро рассмотреть формы такого вклада».