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ЕС выразил готовность «внести вклад» в обеспечение безопасности Украины

Лидеры Европейского союза выразили готовность совместно с международными партнерами внести вклад в формирование обязательств по обеспечению безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ по итогам обсуждения конфликта вокруг бывшей советской республики на саммите ЕС, который прошел в Брюсселе.

ЕС готов «внести вклад» в обеспечение безопасности Украины
© РИА Новости

Отмечается, что это поможет Киеву защищать себя в долгосрочной перспективе. Евросоюз готовы «быстро рассмотреть формы такого вклада».

Кроме того, страны ЕС намерены работать над использованием замороженных российских активов совместно с партнерами и в соответствии с законами и международном правом, отмечается в документе.

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