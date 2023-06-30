Илон Маск кратко отреагировал на заявление Зеленского

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter смайл с моноклем под сообщением о решении президента Украины Владимира Зеленского отменить выборы.

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Так бизнесмен отреагировал на новость о том, что украинский лидер отказался проводить выборы в бывшей советской республике. По словам главы государства, этого не будет до тех пор, пока не закончатся боевые действия.

Маск, вероятно, призвал общественность обратить внимание на такое решение Зеленского.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон в своем шоу в Twitter обвинил президента Украины в отказе от демократии и поставил под сомнение целесообразность поддержки Киева в конфликте, который уже не может квалифицироваться как «война за демократию».

В Госдепе Соединенных Штатов отказались критиковать Зеленского за решение отложить выборы в стране. Во внешнеполитическом ведомстве попытались возложить ответственность за это на Москву. Там заявили, что «военное положение продолжает действовать только потому, что Россия продолжает полномасштабную и незаконную войну против Украины и ее народа».