В Италии оценили перспективы мирных переговоров по Украине
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни высказался о возможности мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает «Лента.ру».
Дипломат заявил, что «не видит на горизонте» такие перспективы, так как «как со стороны украинцев, так и со стороны русских звучат резкие заявления». Министр указал, что диалог мог бы начаться с обсуждения конкретных вещей. Он подчеркнул, что имеет в виду «сохранение открытыми коридоров, по которым украинское зерно может поступать в Африку», и создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не находится в нейтральном статусе в конфликте вокруг Украины. Он указал, что сегодня объем военной помощи Вашингтона и американских союзников Киеву превысил отметку в 55 миллиардов долларов. Западные страны накачивают Украину вооружением, а также обучают солдат.
Небензя отметил, что Запад на фоне поддержки украинских властей сознательно провоцируют прямое столкновение между ядерными державами.