В Италии оценили перспективы мирных переговоров по Украине

Дипломат заявил, что «не видит на горизонте» такие перспективы, так как «как со стороны украинцев, так и со стороны русских звучат резкие заявления». Министр указал, что диалог мог бы начаться с обсуждения конкретных вещей. Он подчеркнул, что имеет в виду «сохранение открытыми коридоров, по которым украинское зерно может поступать в Африку», и создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.