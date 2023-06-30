В Киеве пригрозили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс только если там пригласят Украину в альянс, сообщает Reuters.

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"Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества", - заявил Жовква.

Он также указал на случаи Швеции и Финляндии, заявки которых были рассмотрены в 2022 году сразу после подачи. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал уважения к Украине со стороны НАТО после заявлений лидеров стран – участниц альянса о "высоких стандартах НАТО".