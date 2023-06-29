Компания OceanGate продолжает продавать туры к обломкам «Титаника»

Американская компания OceanGate, чей батискаф с пятью пассажирами потерпел крушение при спуске к обломкам «Титаника», опять продает билеты. Следующие спуски на дно океана запланированы на 2024 год, сообщает Daily Mail.

Отважные путешественники отправятся с атлантического побережья Канады в восьмидневную экспедицию, чтобы погрузиться на культовые обломки, которые находятся в 380 милях от берега и на глубине 3800 метров под поверхностью, — обещают в компании.

Желающим посмотреть на легендарный корабль предлагается заплатить за путешествие $250 тысяч. За такие деньги потенциальным клиентам в OceanGate обещают захватывающее и впечатляющее путешествие. Также указывается, что оно поможет ученым узнать больше о крушении «Титаника».

Батискаф «Титан» с пятью пассажирами на борту пропал 18 июня. Через несколько дней в море обнаружили обломки подводного аппарата, пассажиров объявили погибшими. Бывший капитан подводной лодки британского ВМФ Райан Рэмси считает, что крушение «Титана» могло произойти из-за с ошибками сконструированного корпуса батискафа.