Во время массовых беспорядков в Париже Макрон был на концерте Элтона Джона

Итальянская модель Бьянка Брандолини показала фото с концерта Элтона Джона. На снимке можно увидеть президента Франции Эммануэля Макрона – он посетил мероприятие, хотя оно проходило в то время, когда в Париже шли массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Концерт произошёл в концертном зале Accor Arena в Париже. Во время концерта в нескольких городах Франции шли массовые беспорядки. Этот факт вызвал шквал критики в адрес французского президента со стороны оппозиционных политиков. Так, евродепутат от Франции Тьери Мариани заявил, что Макрон, по его мнению, ведёт себя незрело.

«В то время, когда Франция в огне, Макрон – не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты. Как безответственно», – заявил он.