В США озвучили позицию по снятию санкций с военного руководства КНР

«Что касается комментариев насчет отмены санкций с целью устранения препятствия связи. Вы слышали, как ранее глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что он может сейчас контактировать со своим китайским коллегой. Эти санкции не надо отменять для того, чтобы он контактировал с коллегой. С нашей точки зрения нет препятствий для поддержания открытых линий связи», — приводятся в материале его слова.