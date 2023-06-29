В США озвучили позицию по снятию санкций с военного руководства КНР

В США заявили, что не собираются снимать санкции с военного руководства КНР
На данный момент США не планируют снимать санкции с военного руководства Китая с целью возобновления контактов на уровне глав Минобороны стран. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».
«Что касается комментариев насчет отмены санкций с целью устранения препятствия связи. Вы слышали, как ранее глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что он может сейчас контактировать со своим китайским коллегой. Эти санкции не надо отменять для того, чтобы он контактировал с коллегой. С нашей точки зрения нет препятствий для поддержания открытых линий связи», — приводятся в материале его слова.
Ранее Пентагон заявил, что сбитый в феврале 2023 года китайский аэростат в воздушном пространстве США не собирал разведданные. При этом указывалось, что на нем было шпионское оборудование.