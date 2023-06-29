В Белом доме не стали отвечать на вопрос о здоровье Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ушла от ответа на вопрос о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «Российская газета».

Вместо ответа на поступивший от журналистов вопрос о здоровье Байдена, Жан-Пьер рассказала о визите президента США в Киев, который состоялся в феврале.

«Давайте не будем забывать: он поехал в зону военных действий на Украине и сделал это невероятно эффективным способом», – рассказала она.