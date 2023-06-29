Пентагон сообщил, что сбитый аэростат Китая не собирал разведданные
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что сбитый в феврале 2023 года аэростат из Китая действительно нёс на себе шпионское оборудование, но почему-то не собирал разведданные. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Райдер сделал во время брифинга для СМИ.
«Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором (разведданных – прим. ред.) во время... пролета над США», – рассказал он.
4 февраля в небе над США был сбит китайский аэростат, который пересёк воздушное пространство страны. Власти Китая неоднократно заявляли, что устройство предназначалось исключительно для метеонаблюдений.
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