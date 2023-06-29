В Лувре подтвердили, что Украина тайно вывезла во Францию ценные иконы

Древние византийские икона оказались в Париже благодаря беспрецедентной операции. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Лувра.

Ранее сообщалось, что в Лувре открылась выставка древних икон, вывезенных из Украины якобы с целью обеспечения их безопасности в ходе конфликта.

Директор Лувра Лоранс де Кар подчеркнула, что речь идет исключительно о временном хранении.

Вместе с тем, в музее уже открылся новый отдел - византийского и восточно-христианского искусства. Кроме того, сотрудники музея выставили только четыре из шестнадцати икон, остальные были отправлены «на реставрацию».

В пресс-службе Лувра объяснили, что в иконы оказались в Париже в ходе «успешной секретной операции, беспрецедентной по своему характеру и размаху».

Сотрудники музея в ходе беседы с журналистами выразили благодарность французскому посольству в Киеве за оказанное содействие при переправке бесценных предметов искусства за рубеж.