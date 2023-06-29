ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины

«По всем его жалобам, кроме одной, суд установил, что г-н Саакашвили не использовал все законные доступными ему способами на национальном уровне, и что оставшаяся жалоба — по статье 13 (право на эффективное средство правовой защиты. — «Газета.Ru») — была явно необоснованной», — значится в решении суда.