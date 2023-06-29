ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск Михаила Саакашвили против Украины о лишении его гражданства. Об этом сообщается на сайте организации.
«В своем решении по делу «Саакашвили против Украины» (заявление № 8113/18) ЕСПЧ единогласно признал заявление неприемлемым», — заключил суд.
Решение названо окончательным.
Бывший грузинский президент был гражданином Украины два года: с 2015 по 2017. В 2018 году он был выслан из Украины, однако затем президент Украины Владимир Зеленский вновь даровал ему гражданство.
«По всем его жалобам, кроме одной, суд установил, что г-н Саакашвили не использовал все законные доступными ему способами на национальном уровне, и что оставшаяся жалоба — по статье 13 (право на эффективное средство правовой защиты. — «Газета.Ru») — была явно необоснованной», — значится в решении суда.
Ранее ЕСПЧ отклонил просьбу адвокатов об освобождении Саакашвили для лечения.
За месяц до этого ЕСПЧ отказал Саакашвили в рассмотрении жалобы на содержание в тюрьме Грузии.
В ноябре 2021 года ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и призвал остановить голодовку.
В 2019 году ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2».
Ранее в Грузии призвали закрыть границу с Россией.