Мадонну выписали из больницы
Отмечается, что певица продолжает находиться под присмотром врачей, но уже из дома. В больнице Мадонне сделали переливание крови, которое должно было помочь против развившейся бактериальной инфекции. Летний тур Мадонны всё ещё отложен – на данный момент не уточняется, когда певица вернётся на сцену.
29 июня Мадонна потеряла сознание во время подготовки к туру в Нью-Йорке. Позже стало известно, что у певицы началась бактериальная инфекция. Как считают врачи, осложнение началось после одной из пластических операций.
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