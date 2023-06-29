Мадонну выписали из больницы

Отмечается, что певица продолжает находиться под присмотром врачей, но уже из дома. В больнице Мадонне сделали переливание крови, которое должно было помочь против развившейся бактериальной инфекции. Летний тур Мадонны всё ещё отложен – на данный момент не уточняется, когда певица вернётся на сцену.