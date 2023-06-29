Президент Республики Сербской покосил траву вместо коммунальщиков

Президент Республики Сербской Милорад Додик покосил траву на обочине объездной трассы Баня-Луки, не дождавшись коммунальщиков. Об этом пишет РИА «Новости».

На кадрах видео, опубликованного агентством, президент в брюках и рубашке ручной косой старательно выкашивает заросший высокой травой участок между региональными трассами.

Водители проезжавших мимо него машин выражали президенту свою поддержку. Вместе с тем, никто из автолюбителей не пожелал выйти и помочь главе государства.

По данным агентства, Додик позднее прокомментировал акцию в социальных сетях. Он отметил, что неоднократно обращал внимание ответственных лиц на необходимость благоустройства участка. Но они предпочли отдыхать в свое удовольствие.

Президент подчеркнул, что в дальнейшем не намеревается выполнять обязанности муниципальных служб.