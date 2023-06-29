В Госдепе отреагировали на слова Расмуссена об отправке войск НАТО на Украину

Вашингтон не намерен отправлять свои войска на Украину и дал понять это совершенно четко. Таким образом официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который ранее допустил такую возможность, передает «РИА Новости».

«Американский президент Джо Байден дал четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — приводятся в материале слова Миллера.

Ранее Расмуссен заявил, что ряд стран НАТО может «захотеть ввести свои войска на Украину», в случае если участники альянса и США в том числе не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности на саммите блока в Вильнюсе», который пройдет уже через две недели.