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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Предупреждение об угрозе с воздуха в настоящее время действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Ранее в четверг воздушную тревогу несколько раз уже объявляли в нескольких регионах Украины.

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