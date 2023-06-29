В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха в настоящее время действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.