Названы сроки принятия решения о продлении полномочий генсека НАТО

Продление срока полномочий генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга официально планируется оформить на следующей неделе, сообщили источники Politico.

Полномочия Столтенберга планируется продлить на год, это уже «решенное дело», сказал неназванный американский чиновник Politico, передает РИА «Новости».

Дипломат из Западной Европы также подтвердил эти планы, по его словам, это будет оформлено на следующей неделе.