В Новой Зеландии запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты

1 июля 2023 года в Новой Зеландии вступит в силу запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах. Об этом сообщает Fox News.

Эта мера стала продолжением политики властей Новой Зеландии по борьбе с использованием одноразового пластика. Уточняется, что под запрет попали тонкие одноразовые пакеты из пластика, а также пластиковые соломинки для напитков и столовые приборы.

Уточняется, что борьбу с пластиком власти Новой Зеландии начали в 2019 году. Согласно официальной статистике, каждый новозеландец в среднем отправляет на свалку более 750 кг пластиковых отходов ежегодно. «Новая Зеландия производит слишком много отходов, слишком много пластиковых отходов», – прокомментировала эти данные заместитель министра окружающей среды Рэйчел Брукинг. Чтобы снизить эти показатели, в 2019 году власти Новой Зеландии сначала запретили стандартные пластиковые пакеты, а теперь решили отказаться и от одноразовых.