Бывший вице-президент США Пенс встретился с Зеленским в Киеве

Бывший вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время необъявленного визита в страну. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

Она подчеркивает, что Пенс первым из представителей Республиканской партии США, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны на выборах 2024 года, посетил Украину с момента объявления о вступлении в гонку. Как указывает NBC, Пенс в ходе необъявленного визита посетил несколько украинских городов, в том числе Бучу и Ирпень, а также провел встречу с Зеленским в Киеве.

По словам Пенса, которого цитирует NBC, его визит преследует цель "продемонстрировать американцам достигнутый прогресс и то, что поддержка украинских военных отвечает национальным интересам" США. Бывший вице-президент подчеркнул, что не прекратит настаивать на продолжении поддержки Вашингтоном "друзей и союзников" на Украине.

Ранее Пенс выступал за ускорение поставок военной помощи Украине и озвучивал критику в адрес действующей администрации демократа Джо Байдена за то, что она "проявляет медлительность" в поддержке Киева. При этом политик отмечал, что не считает кризис на Украине "территориальным спором", как назвал его ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который тоже добивается выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.