Во Франции участники «белого марша» попытались прорваться к префектуре Нантера

Участники «белого марша» в память о застреленном 17-летнем подростке попытались прорваться к префектуре французского города Нантера, к ним применили слезоточивый газ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инициатором марша выступила мать погибшего подростка, которая призвала у себя в социальных сетях граждан «устроить восстание» против полицейского произвола. В шествии по авеню Пабло Пикассо приняли участие около 1,5 тысячи человек, среди которых в основном молодые люди.

Участники марша выкрикивали лозунги за «осуществление правосудия», требуя наказать полицейского, застрелившего подростка.

Напомним, что 27 июня правоохранители в Нантере остановили машину, за рулем которой находился 17-летний подросток. Парень отказался выполнять требования полицейских и попытался продолжить движение, на что один из полицейских выстрелил в него в упор.