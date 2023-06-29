Протестующие против сожжения Корана ворвались в посольство Швеции в Багдаде

В Багдаде толпа протестующих против акции сожжения Корана сломала ворота посольства Швеции и проникла внутрь. Об этом сообщает Shafaq News.

Ранее у здания диппредставительства Швеции была организована акция протеста, на которую вышло более сотни недовольных иракцев. Через какое-то время толпа сломала ворота и проникла на территорию посольства. Информации о пострадавших и причиненном посольству ущербе пока не поступало.

Согласно информации телеканала Al Sumria, на данный момент толпа уже покинула посольство. Кроме того, те протестующие, которые не входили в здание диппредставительства, также покидают место протеста. Уточняется, что митингующие хотели добиться высылки посла Швеции.