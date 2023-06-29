Херш: Украине потребуется 117 лет для возвращения утраченных территорий

«В таком темпе, как сказал один информированный чиновник, шутя, военным Зеленского понадобилось бы 117 лет, чтобы вытеснить российские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – заявил он.

Херш также добавил, что с начала контрнаступления ВСУ смогли продвинуться только на 113 квадратных километров территории. Россия же, по подсчётам журналиста, на данный момент контролирует 103 тысячи квадратных километров территории. По этой причине Херш полагает, что следующий военный шаг в зоне СВО будет предпринят Россией.