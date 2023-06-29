Сеймур Херш рассказал об усилении Путина после мятежа Пригожина

«Путин сейчас в гораздо более сильной позиции», — сослался публицист на источник во внешней разведке США, по данным которого, в Кремле изначально планировали позволить Пригожину сначала «израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи» в Артемовске, а затем «выставить себя дураком и сгинуть с позором» после провалившегося мятежа.