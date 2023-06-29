Украинский генерал призвал жителей Сумской области эвакуироваться

По словам Наева, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».

«Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области, уехать», — сказал он.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Изменения коснулись граждан, у которых на попечении находятся инвалиды первой или второй группы в лице жены, мужа или родителей мужа или жены.