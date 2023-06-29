В Германии высказались о возможных сроках конфликта на Украине

Евросоюзу надо настроиться на то, что конфликт на Украине может продлиться долгое время, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. О сроках противостояния он высказался в преддверии саммита организации в Брюсселе, трансляция приезда глав государств на мероприятие велась на Европейской комиссии.

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«Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем», — заметил он. По словам политика, европейским лидерам следует договориться, что они готовы «продержаться длительное время» в вопросах предоставления Киеву финансовой и гуманитарной помощи.

14 мая военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что конфликт на Украине должен решиться летом 2023 года. На его взгляд, затягивание ситуации невыгодно России.