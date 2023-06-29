СБУ предъявила обвинения 200 украинцам за съемку работы ПВО

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения более 200 украинцам за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО) и других родов войск республики. Об этом украинское силовое ведомство сообщило в Telegram.

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«СБУ сообщила о подозрении более двумстам лицам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других сил обороны», — заявили в СБУ.

Против 190 человек обвинительные акты уже направлены в суд, им грозит до 12 лет лишения свободы по статье 144 Уголовного кодекса Украины: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооруженных сил Украины или других военных формирований.