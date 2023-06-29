Подо Львовом хотят установить памятник чебуреку вместо монумента «Родина-мать»

Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик предложил установить памятник чебуреку на месте монумента «Родина-мать», который накануне демонтировали в поселке Брюховичи подо Львовом. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, у этой идеи «есть спонсоры», однако Радик не раскрыл, кто именно собирается финансировать реализацию памятника.

Напомним, что переименование географических объектов и борьба с советскими памятниками идет на Украине с 2015 года после принятия закона «о декоммунизации». Всего к началу 2022 года власти снесли более 2,5 тысяч монументов и изменили названия более 900 населенных пунктов.