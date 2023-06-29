В Швеции хотят предотвратить вето Венгрии на вступление в НАТО

«Ранее мне сообщили, что они не собираются ничего откладывать по поводу членства Швеции в НАТО, но сегодня я обязательно получу возможность обменяться здесь несколькими словами с Виктором Орбаном», — заявил политик на полях саммита ЕС в Брюсселе.