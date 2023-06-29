Небо Нью-Йорка снова заволокло дымом

Небо Нью-Йорка заволокло дымом из-за пожаров в Канаде второй раз за месяц. Качество воздуха в городе снова опасно ухудшилось, сообщает CNBC.

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Согласно прогнозам, в ближайшие дни качества воздуха в Нью-Йорке ухудшится и перейдет из категории «нездорового для уязвимых групп» в «нездоровое», а в некоторые периоды в «очень нездоровое» и «опасное». Жителям рекомендуется избегать длительного пребывания на улице. В нескольких районах города будут выдаваться медицинские маски.

«Еще несколько лет назад мы не сталкивались с такими ситуациями. Если вы хотели узнать о последствиях изменения климата, то теперь сможете почувствовать их в повседневной жизни», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Отмечается, что дым также достиг города Среднего Запада, включая Чикаго и Детройт.