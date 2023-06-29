В Прибалтике призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер»

Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы Лаури Хуссар, Эдвардс Смилтенс и Виктория Чмилите-Нильсен призвали Европейский союз (ЕС) ужесточить санкции против Белоруссии из-за согласия Минска разместить на своей территории бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном пресс-службой эстонского парламента.

По мнению спикеров, появление ЧВК в Белоруссии может еще сильнее дестабилизировать ситуацию с безопасностью на восточной границе НАТО и ЕС. Они также напомнили, что парламенты прибалтийских республик уже давно объявили «Вагнер» террористической организацией, призвав Евросоюз включить ЧВК в перечень «формирований, связанных с террористическими актами».