Размещение группы "Вагнер" в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Евросоюзу, но может привести к проникновению бойцов в страны объединения с неизвестными целями. С таким утверждением в четверг выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита ЕС.