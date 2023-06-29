Латвия заявила, что размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не несет прямой военной угрозы ЕС
Размещение группы "Вагнер" в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Евросоюзу, но может привести к проникновению бойцов в страны объединения с неизвестными целями. С таким утверждением в четверг выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита ЕС.
"Это потенциально несет угрозу. Угроза, возможно, не будет прямой и военной, но [будет] угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями", - отметил он.
Премьер Латвии в связи с этим подчеркнул необходимость усилить безопасность границы.